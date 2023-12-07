Уголовное дело завели на учителя после публикации видео в Алматинской области

Видеозапись инцидента, где учитель толкает ребёнка, появилась в одном из казахстанских телеграмм-каналов и вызвала широкое обсуждение в Сети, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

На видео видно, что учительница разослилась на ребёнка. Сначала она начала кричать на мальчика при всём классе, потом разорвала бумагу и с силой толкнула ученика, после чего тот упал на пол.

"Ты что вообще что ли бестолковый? Вставай, не валяйся. Я тебя не пихнула. Я тебе бумажку дала. Актрисы, блин, и актёры. Это какой-то кошмар, блин", - говорит при этом учительница.

В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что по данному факту зарегистрировано уголовное дело. В настоящее время в учебном заведении работает следственно-оперативная группа.

"Проводятся все необходимые процессуальные действия, направленные на обеспечение всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела. Иная информация, согласно положениям статьи 201 УПК РК, разглашению не подлежит", - прокомментировали в ДП Алматинской области.

По информации Управления образования, данный инцидент произошел в октябре 2023 года. Родители школьника направили жалобу в правоохранительные органы. Учитель, проявивший грубое поведение, освобождён от должности.