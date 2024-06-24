"Я не смог его защитить": павлодарца лишили свободы за смерть друга

Мужчина после совместного застолья с другом скончался в Павлодаре. Два жителя города работали в одном из местных КСК и там же в конце декабря 2023 года устроили посиделки. Что именно произошло, в тот злополучный день точно следствием не установлено. Меж тем, официальная версия — между друзьями произошел конфликт и один избил другого, передает корреспондент BaigeNews.kz.

По словам родственников обвиняемого, Илья работал сантехником на протяжении 18 лет. Мол, и мухи в жизни не обидит. С Сергеем (имя изменено — прим. Авт.) сдружились именно на работе. В конце декабря 2023 года после трудового дня решили вместе устроить застолье с алкоголем. Собрались в самом КСК и вечер проходил вполне спокойно. А вот что произошло в итоге настоящая загадка.

"Илья Бауэр (подсудимый — прим.авт.) очень добрый и отзывчивый, всегда придет на помощь. Его очень любит его семья, дети. Даже потерпевшие не верят, что он совершал преступление, нанес телесные повреждения, приведшие к смерти. Я прошу еще раз просмотреть все материалы следствия и суда и вынести оправдательное решение", - заявила дочь подсудимого в ходе заседания.

По словам родных, побитыми оказались и Илья, и Сергей. Последний, при этом, получил травму головы, которая привела в итоге к гибели. А Илью обвинили в смерти. Прокурор пояснил, у следствия оказались неоспоримые доказательства его вины.

"При первичном допросе подсудимого он заявлял о том, что в помещение КСК ворвались трое неизвестных и в результате причинили телесные повреждения ему, в результате которых он потерял сознание. В дальнейшем подсудимый Бауэр в ходе судебного заседания заявил о том, что преступником является П. Данные доводы подсудимого считаю способом защиты от предъявленного обвинения и избежание уголовной ответственности за содеянное", - пояснил прокурор в ходе заседания в суде №2 города Павлодара.

В ходе заседаний подсудимый и даже родные погибшего, стали указывать, что проверить стоило бы еще одного сотрудника КСК. Он также оказался в тот вечер за столом с Ильей и Сергеем, и именно от него, якобы пошла агрессия.

"Третий сантехник пришел к Илье и Сергею сразу агрессивный, потому что они не вышли на заявку. Председатель КСК им сказала, чтобы они вышли на заявку, а Илья сказал, что они пришли мокрые с предыдущей заявки и они не должны были идти вновь. Уже должен был третий сантехник отработать, как аварийная служба. После пяти вечера аварийка заступает. Что у них там получилось, я не знаю. Но мой муж говорит, что когда очнулся, увидел, как кто-то приводил в чувства Сергея. И кто-то кричал "Ты что наделал, вызывай скорую", - рассказала супруга обвиняемого.

Родственники погибшего Сергея в ходе прений выступили в защиту обвиняемого и стали требовать вынести оправдательный приговор. Настаивали на этом, конечно, и со стороны подсудимого.

"Нас было трое, третий был П. Мы были с Сергеем не в состоянии друг друга даже бить. Моя вина в том, что я не смог защитить его. Я соболезную с родственниками Сергея", - высказался подсудимый.

Прокурор в ходе прений настоял, что доказательства собраны основательные и вины в том, что именно Илья Бауэр умышленно причинил тяжкий вред здоровью, повлекший по неосторожности смерть друга, доказана. Запросил 10 лет колонии. Суд с доводами гособвинителя согласился, но наказание решил вынести более мягкое, назначив 8 лет заключения.

Стоит отметить, родные погибшего Сергея еще до вынесения приговора заявили суду, что следствие их устроило и они сразу настроены на подачу апелляционной жалобы.