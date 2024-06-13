Я не предлагал ее кушать - Жумангарин о халяльности саранчи
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин в кулуарах сената прокомментировал свою резонансную фразу про то, что саранча – халяльный продукт, передаёт BaigeNews.kz.
"У нас достаточно напряжённая общественно-политическая жизнь, и я давно же с вами общаюсь. Иногда я подобного рода выбросы делаю для того, чтобы вы немного повеселились. Но я нигде не говорил, что эту саранчу я предлагаю кому-то кушать. Где это было, где это прозвучало? В контексте разговора я сказал, что это халяльный продукт. Насколько я знаю, определённые СМИ сделали факт-чекинг. Это на самом деле так. И на этом надо остановиться, наверное, а не заниматься какими-то инсинуациями. Я ответственный государственный чиновник и, естественно, никогда не предложу нашим гражданам кушать саранчу. У нас, слава богу, продовольственная безопасность обеспечена", - сказал Серик Жумангарин.
Он добавил, что на фоне того, что эта ситуация с нашествием саранчи в Казахстане повторяется из года в год, соответствующее поручение уже давно получил Национальный Аграрный Научно-Образовательный Центр.
"Он сейчас занимается анализом мирового опыта: каким образом с этими насекомыми работают другие страны, как их выращивают, ловят и так далее. Раз уж исторически случилось так, что наша территория благоприятна для их размножения, давайте попытаемся понять, какую выгоду из этого мы можем получить как страна, правильно? Я думаю, это логичный подход, государственный подход. И, возможно, появятся инвесторы, которые позволят не тратить государственные деньги на это, а будут тратить собственные средства. Но это, конечно, долгий процесс… Мы посмотрим, соберем международный опыт, посмотрим, что в мире общества для саранчой делают", - добавил он.
Самое читаемое
- КТЖ грозит дефолт и банкротство - Алихан Смаилов
- Мужчина с внуком погибли из-за упавшего на них дерева
- 9 млрд тенге выделили на строительство и реконструкцию теплосетей в Павлодаре, Экибастузе и Аксу
- Токаеву рассказали о строительстве парогазовой электростанции в Туркестанской области
- Еще один банк появитcя в Казахстане