Я не хочу детей: почему казахстанцы становятся чайлдфри

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Чайлдфри – это современная культура, которая происходит из осознанного желания не иметь детей. Люди, придерживающиеся такого образа жизни, не считают бездетность горем, каждый из них имеет свою причину не заводить ребёнка. В Европе и США эта субкультура зародилась ещё в 1970-ые годы, но начала распространяться лишь в 90-е. В страны СНГ идея, что жить можно и без детей, пришла в конце 2000-х, обретя заметное количество последователей в середине 2010-х годов.

И политиков, и психологов, и социологов, и даже простых обывателей существование чайлдфри разделило на два лагеря — одни считают, что это опасное для человечества течение, которое приведёт к снижению рождаемости, и отразится на количестве рабочей силы в будущем. Вторая половина утверждает, что это часть прогресса, так как перед обществом теперь не стоит вопрос выживания, и люди могут заниматься саморазвитием и исследованием мира.

Представители культуры чайлдфри живут и в нашей стране. Они не проводят митинги и шумные собрания, не привлекают к себе и своему образу жизни излишнее внимание, но тем не менее уже давно стали частью казахстанского общества.

Подробнее о том, почему они выбрали бездетный образ жизни и к чему популяризация их образа жизни может привести Казахстан – в материале BaigeNews.kz.

"Нечестно рожать ребенка в такое время"

Олег и Светлана Воронцовы вместе уже семь лет и не планируют заводить детей — к большой досаде и разочарованию своих родственников.

"Часто слышу от родных, что нам пора заводить детей. Почему-то все считают уместным лезть в нашу личную жизнь и указывать на "ошибки". Принимают нас такими, какими мы есть, только друзья, причём, поддерживают даже те друзья, у которых свои дети имеются", — рассказал Олег.

По его словам, родные даже пытались поссорить супругов и развести их, когда узнали, что молодая семья не планирует обзаводиться потомством. Из-за этого им пришлось грубо оборвать связи со многими родственниками. Но Олег и Светлана об этом не жалеют.

"У меня было счастливое детство. Родители сделали всё, чтобы я был доволен, здоров, и получил приличное образование. Я им благодарен, но видел, каким трудом им это далось. И не чувствую, что у меня есть внутренний ресурс повторить их подвиг. Буду честен — слишком люблю себя и жену, чтобы проходить добровольно через этот ад. А приводить в этот мир нового человека, только ради того, чтобы выполнить свой долг перед кем-то — глупость несусветная", — считает мужчина.

Светлана выросла в большой семьей — помимо неё, у родителей было ещё трое детей, у них также часто гостили дети отца от первого брака. Всё её детство и юность прошли в хаосе и шуме, поэтому спокойная жизнь с супругом кажется ей подарком небес.

"Когда мы с Олегом только начали встречаться, я сразу озвучила свою позицию — никаких детей. Никогда! К моей великой радости, он поддержал моё желание. Я ничего не имею против малышей, нянчу спокойно детей подруг и сестёр, но не хочу своих. Это огромный стресс и ответственность, к которой я не готова. И если по-хорошему, то многие из тех, кто заводит детей — не готовы. Разумеется, никому не навязываю свой образ мыслей", — утверждает девушка.

Олег и Светлана проводят своё свободное время за прогулками и путешествиями. Они очень любят экстремальный туризм, и до пандемии частенько ныряли с аквалангами или занимались банджи-джампингом.

Кайрат и Айсулу Оспановы шутят, что быть казахами и придерживаться стиля жизни чайлдфри — это настоящий подвиг. Родители Кайрата не смирились с позицией супругов даже спустя пять лет брака и до сих пор ищут возможности направить их на "путь истинный". А вот мама Айсулу поддержала дочь сразу.

"Мама мне сказала — не хочешь, значит не надо, главное, люби супруга. И я это делаю. Вы же понимаете, что сейчас время такое, что просто нечестно рожать ребёнка — вирусы, кризисы, а вдруг дальше атомная война? Можете написать, что я ищу оправдания своей позиции, но мне правда не хочется приводить в этот безумный мир ещё одного человека. Я сама об этом никогда никого не просила, пусть и не обвиняю маму за её решение", — рассказала девушка.

Айсулу не верит, что семейное счастье строится только на детях. Она считает, что если дети – это единственное, что держит ваши отношение, то значит, вы что-то делаете не так. Семейное счастье должно строиться на любви к друг другу, а не к кому-то третьему.

Кайрат полностью разделяет взгляды супруги. Хотя не отрицает, что до знакомства с ней планировал заводить детей — но когда разобрался в себе, то осознал, что это навязанное желание.

"Детей хотят мои мама и папа, бабушка и тётя. Но это не мое. Я сам вечный ребенок — люблю видеоигры и аниме. Мы с супругой вместе смотрим мультфильмы и всегда при прогулке в Центральном парке катаемся на качелях и едим сладкую вату — ну зачем нам ещё дети, а? Мы сами с этой ролью справляемся. Тем более, чтобы получить квартиру от государства или какое-то особенное отношение и льготы, нужно очень много детей настрогать — это не наш путь", — утверждает Кайрат.

Семья Оспановых планировала в этом году переехать в другую страну, но в связи с геополитической ситуацией Кайрат и Айсулу решили повременить с этим. Их мечта — жить у моря в своём доме и завести пару собак. Супруги утверждают, что как только их желание сбудется — им больше ничего не будет нужно.

Культ молодости и подросткового образа жизни

"Десять лет назад практически не было запросов, связанных с тем, что молодые не хотят иметь детей. Сегодня, если ко мне и приходят с таким запросом, то это звучит так — "На меня родственники давят, чтобы я родила, чтобы у нас в семье появился ребенок, а я сейчас не готова иметь детей", — рассказала магистр социальных наук, психолог, член ассоциации психологов Республики Казахстан Анастасия Стеблянко.

По словам Стеблянко, такие семьи не отказываются полностью от идеи заводить детей в будущем, просто не готовы на этот шаг в данный момент. Сейчас молодёжь больше интересует вопрос, как отстаивать свои границы, чтобы родственники не торопили их и не давили.

"Я думаю, что в формулировке психологического вопроса — это какое-то новое течение. Новое осознание, что оказывается в семье не обязательно должны быть дети. И у семьи могут быть другие стремления, кроме обзаведение потомством", — считает психолог.

Спикер отметила, что сегодня современные молодые семьи более осознанно относятся к своим потребностям. Разбираясь в себе, они обнаруживают, что потребность обзавестись детьми и ухаживать за ними, обучать — это не основное их стремление.

"Ко мне приходят с запросом, девушки чаще всего, что у них было не простое и трудное детство, и они заявляют, что не хотят создавать таких же не счастливых детей, как создали их родители. То есть, это можно сказать, такой парадоксальный отказ от родительства. Ну и, безусловно, я бы сказала, что есть такие молодые пары, которые поддерживают это новое течение, потому что это новомодно, можно заниматься собой, развивать карьеру. И в связи с этим происходит отказ от того, чтобы брать на себя ответственность", — привела пример психолог.

Это всё вопрос ответственности, считает она. Сейчас наступило время культа молодости и подросткового образа жизни. Если посмотреть на современных женщин, то они стремятся быть в подтянутом теле, а рождение ребенка всегда способствует тому, чтобы тело меняло форму на более женственное, нежели подростковое телосложение.

"Понятно, что у человека, который придерживается такого образа жизни, подросткового мышления, уровень способности брать ответственность не очень большой именно в силу незрелости психики. И я думаю, что с этим связана идея отказа от рождения детей, потому что прежде всего дети и их воспитание связанны с ответственностью и определенной перестройкой, самоотвержением в пользу потомства. Именно поэтому часть современных людей отказывается заводить детей, им трудно взять эту меру ответственности на себя", — рассуждает специалист.

Психолог отметила, что в Казахстане существует определённая культура, в которой за основу ценностей взята семья, род. Старшее поколение ждёт от младших продолжения рода, момента, когда можно будет нянчить внуков. Поэтому, если говорить о нашей стране — явление чайлдфри не сильно распространено, хотя и всё равно встречается в обществе.

"Чаще я всё же встречаю пары, которые хотят завести детей, но в силу каких-то обстоятельств не могут этого сделать, поэтому переживают определённые эмоциональные трудности. Именно в Казахстане идея бездетности пока не набирает обороты. Я говорю "пока", так как страна не оторвана от общемировой культуры, так или иначе Казахстан смотрит в сторону европейской культуры, где зарадилось это явление", — добавил она.

По её словам, в системе ценностей на Западе на первой полке лежит карьера, финансовый достаток, а лишь потом семейные ценности. Поэтому это лишь в некоторой степени проявляется в Казахстане, но не будет иметь такого яркого проявления как в ЕС. Если, конечно, на нашей территории не будет работать пропаганда, отметила спикер.

"Богатство любого народа, любой нации, страны — в людях. И люди — это самый главный ресурс. Если вспомнить 90-ые годы, когда рождаемость была критически низкой, там образовалась демографическая яма, когда не хватало профессионалов. Сейчас это поколение поднимает экономику на своих плечах, и я понимаю, что существуют большие трудности и проблемы в кадрах. Если говорить о психологических моментах, то если в системе ценностей у нации будет лежать семья, то такому народу не страшно ничего, так как семья – это маленькая ячейка общества, в которой человек учится базовым вещам. Если эта ячейка будет состоять из двух человек, и там не будет практиковаться то, что практикуется в больших социальных группах, то могут возникнуть большие трудности в коммуникации и общении. Я понимаю, что угроза есть, если люди будут отказываться от рождения детей. Но я сейчас говорю из моей системы ценностей, где на первой полке семья. Понимаю, что есть люди, у которых другие ценности — деньги или власть. И тогда такое общество будет устроено совершенно по-другому", — резюмирует психолог.

Сокращение среднего класса

Экономический обозреватель Юрий Масанов отмечает, что если взять данные по демографической ситуации в Казахстане, то в целом о снижении рождаемости в стране говорить не приходится.

"По данным Бюро национальной статистики, в 2000 году естественный прирост населения составлял 4,86 на тысячу человек, а по итогам 2021-го — уже 13,89. Параллельно с этим растёт средняя продолжительность жизни населения, что приводит к росту общей численности наших граждан. По оценкам Центра развития трудовых ресурсов, к 2030 году население Казахстана превысит 20 миллионов человек, а к 2050-му — 27 миллионов. С отдельными исследованиями с конкретными данными о том, как различается рождаемость в разных слоях казахстанского общества (в разрезе доходов), я не знаком. Но могу предположить, что к среднему классу и выше относятся около 18 процентов наших граждан", — приводит данные он.

Он основывает это предположение на том, что в декабре 2021 года, по данным опроса Нацбанка, сбережения в банках были у 18 процентов опрошенных граждан. Это может означать, что их доходы покрывают все расходы и немного остается сверху — что говорит о достаточно высоких доходах семей. Из этого экономист делает несколько предположений.

"Если предположить, что Казахстану присущ общемировой тренд на снижение количества детей в семьях с ростом благосостояния, то действительно, в семьях со средним и высоким доходом детей должно быть в среднем не более двух-трёх. Двоих детей достаточно для поддержания численности населения, а трёх — для её минимального прироста. Значит, мы имеем почти пятую часть семей (от всего их числа), которые не вносят значительный вклад в демографический рост. Это может быть связано как с относительно поздним вступлением в брак (из-за продолжительной учёбы и необходимости начать карьеру для формирования личной ресурсной базы), а также общей загруженностью в работе (из-за необходимости в значительных ресурсах для создания семьи и содержания детей)", — рассуждает Масанов.

По его словам, из-за этого в семьях со средним и высоким доходом рождается относительно немного детей.

"Членам семей со средним и высоким доходом обычно присущ высокий человеческий капитал — высокие доходы в большинстве сфер занятости просто невозможны без высшего образования (а то и нескольких) и развитых трудовых навыков. Также мы понимаем, что именно внутри семей в первую очередь передаются предпочтения к образованию и труду, а также общий культурный уровень", — добавил он.

Из этих двух предположений он делает несколько выводов. Во-первых, гипотетическое снижение рождаемости в семьях среднего класса несильно замедлит темпы рождаемости в Казахстане — остальные социальные классы восполнят этот "пробел". Во-вторых, из-за этого в Казахстане может уменьшиться в будущем сам средний класс (и без того небольшой), поскольку меньше детей с намерением получать высшее образование и заниматься высокопроизводительным трудом означает меньше семей, образованных такими детьми в перспективе.