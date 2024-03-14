Я не думаю, что нужен закон, защищающий мужчин - Ашимбаев

Председатель сената Маулен Ашимбаев заявил, что не поддерживает предложение по разработке отдельного закона по усилению роли мужчин и отцов в обществе, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Я не думаю, что нужен закон, защищающий мужчин. Существуют соответствующие нормы, которые защищают наших граждан - женщин, мужчин. Мы усиливаем ответственность, связанную с различными преступными деяниями. Поэтому после принятия закона, который мы рассматриваем в сенате, мы рассмотрим ситуацию дальше. При необходимости будет принято соответствующее решение", – сказал Маулен Ашимбаев.

Ранее Ашимбаев в кулуарах сената высказал мнение о рассматриваемом в мажилисе законопроекте, предусматривающем эвтаназию бродячих агрессивных животных.