Таксист насмерть сбил курьера доставки
Сегодня, 18:35
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Сегодня, 18:35Сегодня, 18:35
123Фото: ГИБДД Свердловской области.
В Екатеринбурге водитель такси насмерть сбил велосипедиста. По данным очевидцев, погибший — курьер доставки. В момент аварии он двигался по регулируемому перекрестку, передает BaigeNews.kz со ссылкой на e1.ru.
"В результате ДТП велосипедист получил травмы, несовместимые с жизнью, скончался на месте до прибытия бригады медиков, — сообщили в ГИБДД. — На какой сигнал светофора двигались участники, будет установлено в ходе расследования, которое проводят органы внутренних дел.
"Был такой сильный удар! Я думала, это столкнулись два автомобиля", — рассказала порталу жительница дома напротив.
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