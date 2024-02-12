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Таксист насмерть сбил курьера доставки

Сегодня, 18:35
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ГИБДД Свердловской области. Сегодня, 18:35
Сегодня, 18:35
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Фото: ГИБДД Свердловской области.

В Екатеринбурге водитель такси насмерть сбил велосипедиста. По данным очевидцев, погибший — курьер доставки. В момент аварии он двигался по регулируемому перекрестку, передает BaigeNews.kz со ссылкой на e1.ru.

"В результате ДТП велосипедист получил травмы, несовместимые с жизнью, скончался на месте до прибытия бригады медиков, — сообщили в ГИБДД. — На какой сигнал светофора двигались участники, будет установлено в ходе расследования, которое проводят органы внутренних дел.

"Был такой сильный удар! Я думала, это столкнулись два автомобиля", — рассказала порталу жительница дома напротив.

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