Таксист насмерть сбил курьера доставки

В Екатеринбурге водитель такси насмерть сбил велосипедиста. По данным очевидцев, погибший — курьер доставки. В момент аварии он двигался по регулируемому перекрестку, передает BaigeNews.kz со ссылкой на e1.ru.

"В результате ДТП велосипедист получил травмы, несовместимые с жизнью, скончался на месте до прибытия бригады медиков, — сообщили в ГИБДД. — На какой сигнал светофора двигались участники, будет установлено в ходе расследования, которое проводят органы внутренних дел.

"Был такой сильный удар! Я думала, это столкнулись два автомобиля", — рассказала порталу жительница дома напротив.