Я буду работать даже с сатаной - Ермурат Бапи о своём избрании депутатом

Фото: BaigeNews.kz/ Данира Искакова

Журналист и общественный деятель Ермурат Бапи прокомментировал своё избрание депутатом мажилиса в кулуарах правительства, передаёт BaigeNews.kz.

"Я, представитель оппозиции, впервые пришёл в мажилис сейчас. За 25 лет, с 1998 года здесь не было никакой оппозиции. Я буду работать с каждым для страны, даже с сатаной. А в ходе дальнейшей реализации вопросов тактически могут быть достигнуты договорённости и другие вещи", - отметил депутат.

Бапи заявил, что депутатская зарплата его полностью удовлетворяет.

"Зарплата, которую я получал в газете "Дат", составляла 150 тысяч тенге. Я жил на эти деньги. Мой коллектив получал в таком же размере. Поэтому нас это удовлетворяет. Сколько бы не оплачивали, на эти деньги будем жить", - сказал он.

На вопрос журналистов о том, собирается ли он входить в какую-либо фракцию, депутат ответил, что в день выборов он предложил сформировать фракцию "Народный блог" из независимых самовыдвиженцев, прошедших в мажилис.