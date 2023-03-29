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  • Я буду работать даже с сатаной - Ермурат Бапи о своём избрании депутатом
BaigeNews.kz/ Данира Искакова Сегодня, 11:01
131
Сегодня, 11:01
131
Фото: BaigeNews.kz/ Данира Искакова

Я буду работать даже с сатаной - Ермурат Бапи о своём избрании депутатом

Журналист и общественный деятель Ермурат Бапи прокомментировал своё избрание депутатом мажилиса в кулуарах правительства, передаёт BaigeNews.kz.

"Я, представитель оппозиции, впервые пришёл в мажилис сейчас. За 25 лет, с 1998 года здесь не было никакой оппозиции. Я буду работать с каждым для страны, даже с сатаной. А в ходе дальнейшей реализации вопросов тактически могут быть достигнуты договорённости и другие вещи", - отметил депутат. 

Бапи заявил, что депутатская зарплата его полностью удовлетворяет. 

"Зарплата, которую я получал в газете "Дат", составляла 150 тысяч тенге. Я жил на эти деньги. Мой коллектив получал в таком же размере.  Поэтому нас это удовлетворяет. Сколько бы не оплачивали, на эти деньги будем жить", - сказал он. 

На вопрос журналистов о том, собирается ли он входить в какую-либо фракцию, депутат ответил, что в день выборов он предложил сформировать фракцию "Народный блог" из независимых самовыдвиженцев, прошедших в мажилис. 

"29 депутатов избирались по одномандатным округам, 21 из них были членами партии "Аманат", я предложил объединить остальных 7 независимых самовыдвиженцев", - отметил Ермурат Бапи.

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Журналист
Сегодня, 11:01
131
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