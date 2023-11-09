XIX Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России начался в Костанае
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В Костанае начал свою работу XIX Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России на тему "Сельское хозяйство – основа сильной экономики", передаёт BaigeNews.kz.
В форуме в режиме видеоконференцсвязи примут участие главы двух государств Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин.
На межрегиональной площадке собрались представители бизнеса, отраслевых госорганов, ведомств, научных кругов, руководители регионов двух стран.
Форум стартовал с заседания Казахстанско-российского делового совета, участники которого обсудят актуальные вопросы сотрудничества приграничных регионов в сфере сельского хозяйства, в том числе развитие сельхозмашиностроения, транспортной инфраструктуры в АПК, техническое сопровождение проектов сельского хозяйства.
Как отметили в оргкомитете форума, по итогам мероприятия ожидается подписание межрегиональных и коммерческих документов.
Отметим, за восемь месяцев текущего года объём торговли между Казахстаном и Россией составил 17 млрд долларов, на 1,1% превысив показатель прошлого года.
Ранее сообщалось, президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в Астану с официальным визитом.
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