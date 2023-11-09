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Владимир Путин прибыл в Астану

Сегодня, 08:22
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Акорда Сегодня, 08:22
Сегодня, 08:22
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Фото: Акорда

В столичном аэропорту Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретил президента России Владимира Путина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Отмечается, что Владимир Путин прибыл в Казахстан  с официальным визитом. 

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