Worldskills Kazakhstan 2022: 110 студентов стали победителями национального чемпионата

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Подведены итоги VII Республиканского чемпионата профессионального мастерства "WorldSkills Kazakhstan 2022", передаёт BaigeNews.kz. Победителями стали 110 студентов колледжей и молодых специалистов по 30 компетенциям. Они завоевали 34 золотых, 38 серебряных и 38 бронзовых медалей. Ещё 144 участника чемпионата отмечены медальонами отличия.

Победители получат приглашения на работу от крупных работодателей страны и возможность войти в национальную сборную для участия в следующем году в чемпионате WorldSkills Europe.

"Сегодня мы награждаем лучших студентов, выпускников колледжей, которые победили в 30 номинациях. Вы успешно прошли региональные отборочные туры, выиграли в республиканском конкурсе и показали свой профессионализм. Отрадно, что движение WorldSkills становится популярным среди молодёжи. Желаю вам новых побед и достойно представлять Казахстан на международных соревнованиях", - отметил на торжественной церемонии закрытия "WorldSkills Kazakhstan 2022" вице-министр просвещения Гани Бейсембаев.

Напомним,что в VII Республиканском чемпионате принимали участие более 500 самых лучших представителей из всех регионов страны – победители региональных туров WorldSkills. Они соревновались по 30 основным компетенциям. Среди них, электромонтажные работы, поварское и ресторанное дело, IT-решения для бизнеса, web-технологии, мобильная робототехника, мехатроника, прототипирование и другие.