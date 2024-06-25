WikiLeaks сообщила об освобождении Джулиана Ассанжа

Джулиан Ассанж покинул британскую тюрьму строгого режима Белмарш утром в понедельник, 24 июня, проведя в ней 1901 день, о чем во вторник, 25 июня, сообщила международная некоммерческая организация WikiLeaks, передаёт BaigeNews со ссылкой на iz.ru.

"Джулиан Ассанж на свободе. <...> Высокий суд Лондона освободил его под залог, после чего Ассандж сел на самолет в аэропорту Станстед и вылетел из Великобритании. Это результат глобальной кампании, охватившей рядовых организаторов, борцов за свободу прессы, законодателей и лидеров всего политического спектра, вплоть до Организации Объединенных Наций", — говорится в заявлении организации на ее странице в соцсети Х.

Согласно заявлению, глобальная информационная компания создала пространство для длительного периода переговоров с министерством юстиции США, которые привели к сделке, которая еще официально не завершена.

Организация пообещала сообщить о дальнейшем развитии событий в ближайшее время.

Напомним, журналист находится под стражей в Великобритании. США предъявили ему обвинения по 18 пунктам, в том числе в нарушении закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ему грозит 175 лет тюремного заключения. С 2012 года Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, после того как в Швеции его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании, а в США ожидали его экстрадиции. Спустя семь лет эквадорское диппредставительство выдало журналиста британским властям.