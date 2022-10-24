WhatsApp запустит групповые звонки по ссылке

Фото: postium.ru

Теперь можно будет создавать URL-ссылки для групповых видео- и аудиочатов WhatsApp, чтобы пригласить участников в обсуждение.

WhatsApp представил новую функцию Call Links (Звонки по ссылке), которая позволит поделиться ссылкой, чтобы пригласить других пользователей в групповой чат, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает портал postium.ru, сроки внедрения новой функции пока неизвестны. Как только она будет доступна, на вкладке "Звонки" появится новая опция "Ссылка на звонок", что позволит создать ссылку-приглашение.

В перспективе компании смогут использовать этот инструмент для закрытого обсуждения важных вопросов.

Кроме того, как сообщает androidpolice, WhatsApp тестирует поддержку 32 участников видеозвонка. Эксперты отмечают, что пока он не дотягивает до уровня Google Meet или Zoom.