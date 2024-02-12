WhatsApp будет принимать сообщения из других мессенджеров
Сегодня, 04:22
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Сегодня, 04:22Сегодня, 04:22
145Фото: pixabay / иллюстративное фото
Мессенджер WhatsApp планирует ввести функцию приёма сообщений из других мессенджеров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 3dnews.ru.
Перспективы введения новой функции на стадии обсуждения. Сначала она станет доступной на территории стран Евросоюза и пока неясно, получит ли она дальнейшее распространение.
Технический директор WhatsApp Дик Брауэр рассказал, что планируется ввести обмен голосовыми и текстовыми сообщениями, изображениями, видео и файлами напрямую между пользователями WhatsApp и таких мессенджеров, как Telegram, iMessage, Google Messages, Signal и других, при условии взаимной поддержки и соблюдения протоколов безопасности.
Подробности соглашения между WhatsApp и другими платформами обещают раскрыть в марте.
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