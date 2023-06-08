Взятки свыше полумиллиона тенге. Сразу 15 пожарных судят в Костанае

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В Костанайском суде приступили к рассмотрению уголовного дела в отношении начальника управления кадровой политики ДЧС области. Его подозревают в получении денег с подчинённых за прохождение аттестации, либо за перевод на другую должность, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Нашу газету".

Согласно материалам дела, при переводе сотрудников ДЧС из районного отдела в городской, кадровик требовал с них деньги за новое назначение. Он уверял, что без взятки новую должность работники не получат. При этом суммы варьировались от 30 000 до 150 000 тенге с человека. Всего начальник получил свыше 500 000 тенге.

Помимо начальника кадровой службы, на скамье подсудимых оказались ещё 14 человек, в том числе простые пожарные и даже безработные. Все они обвиняются в том, что передавали взятки, либо способствовали передаче.

Сейчас рассмотрение дела отложено, так как трое подсудимых попросили перевести обвинительные акты на казахский язык. В суде они общались посредством переводчика. Следующее заседание суда назначено на 22 июня.