Взрывы в Жамбылской области: солдаты подали апелляцию и получили ещё по 4 года тюрьмы

Солдатам, которых осудили за взрывы в воинской части близ Тараза, увеличили срок. Решение вынесла апелляционная коллегия, пересмотревшая дело по инициативе самих осуждённых, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Трагедия произошла два с половиной года назад. Согласно приговору, рядовые Ерболат Туранов и Асет Аширбай подожгли тряпку и бросили в помещение с боеприпасами. Так они хотели отомстить командирам. В итоге прогремела серия взрывов. Погибли 18 пожарных и военных, около 100 человек пострадали.

20-летние парни вначале признали вину, но после от своих слов отказались.

Шымкентский военный суд приговорил их к девяти годам тюрьмы. Солдаты подали апелляцию.

Сегодня коллегия вынесла новое решение. Осуждённым к основному сроку добавили по четыре года. Также приговор изменили бывшему командиру части и начальнику отделения хранения боеприпасов. Ранее они избежали наказания. Теперь же за нарушение правил обращения с оружием им назначили по пять лет тюрьмы.

Напомним, 26 августа 2021 года на территории воинской части в селе Кайнар Жамбылской области произошёл пожар на складе боеприпасов. После возгорания начались взрывы. Радиус разлёта осколков составил до двух километров. По предварительным данным, на складе хранилось более 500 тонн тротила.

Позже стало известно, что на складе были боеприпасы, вывезенные из Арыси.