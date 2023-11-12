Взрывы прогремят в одном из районов Усть-Каменогорска

В ТОО "Kaz Explo Service" сообщили о работах на объекте "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и генерального плана микрорайона", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ustinka.kz.

В понедельник, 13 ноября с 13:30 до 14:30 будут проводить взрывные работы.

Взрывы прогремят в 24 жилом районе. В ТОО "Kaz Explo Service" извинились за неудобства и попросили местных жителей сохранять спокойствие.