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Взрывное устройство было на теле и руках. Новые подробности о захвате заложников в Kaspi банке
На теле и руках у захватчика заложников в отделении Kaspi банка было закреплено взрывное устройство. Настоящее ли оно или это был муляж, выяснит экспертиза. Об этом в интервью "Казинформ" сообщил первый заместитель министра внутренних дел Казахстана Марат Кожаев, передаёт BaigeNews.kz.
Спикер подробно рассказал о том, как шли переговоры со злоумышленником.
"Чем быстрее мы установим личность человека, тем легче с ним вести переговоры. В данном случае мы подключили его родственников. Мы сделали его снимок, быстро по своим базам прокрутили и установили личность человека. Хотя он изначально представлялся совершенно другим именем. Мы вели переговоры с неким человеком по имени Дильшот", - рассказал Кожаев.
Позже по снимку полицейские установили, что это был Алихан Мурадов, уроженец Жамбылской области. Данные помогли в сборе информации о самом человеке, его характеристике, что он из себя представляет, кто его близкие родственники.
"Мы вышли на Жамбылскую область, там наши подразделения быстро нашли его родственников, попытались через них воздействовать на него, тем самым минимизировать те действия, которые он мог бы предпринять. Пытались мирным путем решить, в крайнем случае, когда уже переговоры не действуют, должны были вступить наши специальные подразделения", - продолжил первый заместитель министра.
По его словам, пришлось задействовать спецназ "Арлан" и разных специалистов. Например, тех, кто должен был бросить шумовую гранату, которая шумом, ярким всплеском огня в считанные секунды дезориентировала бы преступника. В это время штурмовики должны были достичь преступника и обезвредить его.
Марат Кожаев считает, что подразделения МВД сработали очень четко, быстро. Также он рассказал, чем был вооружен сам злоумышленник.
"У него был предмет, похожий на пистолет. Кроме того, на теле и на руках у него был закреплен предмет, похожий на самодельное взрывное устройство. Эти вещи сейчас сданы на экспертизу. Насколько они являются действующими взрывными устройствами, или это был муляж - будет определять экспертиза", - заключил Марат Кожаев.
Напомним, в прошлое воскресенье в Астане вооруженный мужчина заперся в здании Kaspi банка на улице Достык вместе с посетителями учреждения.
Позже стало известно о том, что заложников освободили, а захватчик обезврежен.
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