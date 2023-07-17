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polisia.kz Сегодня, 18:55
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Сегодня, 18:55
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Фото: polisia.kz

Взрывчатые вещества нашли в гараже у жителя Степногорска

В хранении взрывчатых веществ подозревают 61-летнего жителя Акмолинской области. О том, что в гараже у мужчины есть запрещённые предметы, в полицию сообщили доброжелатели, передаёт BaigeNews.kz.

"В УБОП ДП области поступила оперативная информация о том, что житель Степногорска хранит взрывчатые вещества. Сотрудники полиции провели осмотр гаража мужчины, в ходе которого обнаружили 34 металлическо-цилиндрических предмета, предположительно являющихся взрывными волноводами", - сообщили в полиции. 

Назначена экспертиза.  

Факт зарегистрирован в ЕРДР по части 3 статьи 287 УК РК.

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Сегодня, 18:55
234
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