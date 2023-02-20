Взрывали петарды и кричали: за нарушение тишины оштрафовали студентов в Алматы

Сигнал о нарушении тишины в полицию Алматы поступил около полуночи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Установлено, что в период отключения электроэнергии студенты одного из вузов, проживающие в студенческом общежитие, вышли на улицу, стали взрывать петарды, кричать, свистеть, тем самым нарушили покой жителей близлежащих домов", - говорится в сообщении.

К административной ответственности по статье 437 КоАП РК привлечён комендант общежития, который допустил нарушение тишины. Совместно с руководством вуза среди студентов проведена праворазьяснительная беседа.