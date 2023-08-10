Взрыв в Подмосковье: 12 человек пропали без вести
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12 человек числятся пропавшими без вести после взрыва на складе пиротехники в Сергиевом Посаде, передаёт BaigeNews.kz.
ЧП произошло утром 9 августа. До сих пор продолжается разбор завалов.
"Всю ночь спасатели МЧС России проводили аварийно-спасательные и другие неотложные работы. Уже разобрано и вывезено 170 кубометров разрушенных конструкций. Помощь психологов понадобилась пострадавшим и их родственникам в 25 случаях. В ликвидации последствий задействовано 400 человек и 93 единицы техники, в том числе 12 кинологических расчётов", - сообщили в МЧС.
Глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов 10 августа прибыл на место ЧП. Он сообщил, что пострадавшими признаны около 60 человек,
"14 из них находятся в больнице, трое в реанимации. Одна женщина скончалась, несмотря на усилия врачей. Есть информация о 12 без вести пропавших", - сказал глава.
В администрацию округа поступило 270 обращений от граждан. Управляющие компании приступили к замене окон. К восстановлению повреждённых фасадов зданий подключится Фонд капитального ремонта, по остеклению социальных объектов помощь окажет правительство Московской области.
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