Взрыв в Карагандинской области: появились новые подробности

В результате взрыва газового баллона в жилом доме в посёлке Ботакара Бухар-Жырауского района Карагандинской области пострадали двое граждан Узбекистана. Предположительно, именно они занесли газовый баллон в одну из квартир двухэтажного дома, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Как сообщили в ДЧС Карагандинской области, по предварительной версии, взрыв газового баллона произошёл в квартире №10 на втором этаже дома.

"По информации хозяина квартиры, в ней проводился ремонт. Ремонт проводили двое граждан Узбекистана. Вчера, 29 января, вечером они привезли газовый баллон для личного пользования. В результате ночью произошёл взрыв. Оба в тяжёлом состоянии находятся в больнице. Погибшие – это жильцы квартиры этажом ниже", - сообщил заместитель начальника ДЧС Карагандинской области Аманбек Бейсембаев.

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Ранее сообщалось, в посёлке Ботакара 30 января в 00:07 часов в двухэтажном 12-квартирном доме произошёл взрыв баллонного газа в квартире на втором этаже.

Из проживавших в доме 46 человек на момент взрыва находились 35. В результате ЧП два человека погибли и пятеро пострадали, среди пострадавших - трое детей.

Позже стало известно, что трое госпитализированных находятся в тяжёлом состоянии, а двоих врачи отпустили на амбулаторное лечение.

В посёлке Ботакара Бухар-Жырауского района объявлена ЧС местного масштаба. По факту взрыва начато досудебное расследование.