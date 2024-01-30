Пять человек извлекли из-под завалов на месте взрыва газового баллона в Карагандинской области

Департамент по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области сообщило, что аварийно-спасательные работы на месте взрыва газового баллона, унесшего жизни двоих человек, завершены, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в ДЧС, 30 января 2024 года в 00:07 часов в поселке Ботакара Бухар-Жырауского района в двухэтажном двухподъездном 12-ти квартирном жилом доме по адресу Ауезова, 8а произошел взрыв в квартире № 10 расположенной на втором этаже с последующим полным обрушением кровли над квартирой, стен и перекрытий в том числе квартиры №7, расположенной на первом этаже на общей площади 300 квадратных метров, без горения. Также частично повреждены квартиры номеров 5, 6, 8 на первом этаже, 11, 12 на втором этаже.

В ведомстве отметили, что всего в доме проживало 46 человек, на момент взрыва находилось в доме 35 человек.

"В ходе проведения аварийно-спасательных работ с 00:11 часов до 3:37 минут из-под завалов извлечены двое погибших и пятеро травмированных, в том числе трое детей, которые с различными травмами госпитализированы в районную больницу Бухар-Жырауского района. На месте происшествия развернут оперативный штаб. В работах были задействованы 139 человек и 32 единицы техники", - сообщили спасатели.

Также в ведомстве напомнили, что был открыт телефон горячей линии по номеру 8-7212-517223. Оказана экстренная психологическая помощь 25 гражданам.

Ранее стало известно о двоих погибших. Также ДЧС сообщали, что из-под завалов извлечены шесть человек.