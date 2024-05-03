"Пальто тебе уже не нужно": Бишимбаев объяснил своё "пророчество"

Выступая на суде, Куандык Бишимбаев объяснил фразу: "Пальто тебе уже не нужно", которую он сказал Салтанат Нукеновой около гардероба ЦКЗ "Казахстан", передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Подсудимый утверждает, что эта фраза не имела никакого умысла.

"Здесь вообще никакой связи не проследить. Я просто не понимаю, как это можно рассматривать как умысел совсем в другом. Салтанат очень часто теряла вещи – либо часы, либо паспорт, либо компьютер, либо зарядка от компьютера. В тот вечер эта фраза была сказана без какого-то умысла, связанного с тем, что произошло дальше. Номерок в итоге оказался у неё в сумке. Просто в тот момент она не захотела возвращаться в зал к Аиде, чтобы поискать этот номерок. Это было сказано вот так: давай, ладно, оставим его, оно же тебе не нужно, тебе же не хочется возвращаться в зал. Она решила, что номерок потерян на том месте, где она сидела. Это фраза никак не может означать какой-то зародившийся у меня умысел", - сказал Бишимбаев.

Напомним, ранее во время главного судебного разбирательства по делу Куандыка Бишимбаева присяжным показали видео с камер в ЦКЗ "Казахстан", где Бишимбаев был с Салтанат Нукеновой накануне её смерти. На одной из видеозаписей зафиксирован следующий диалог:

Бишимбаев: "Правду надо говорить".

Нукенова: "Не позорься".

Бишимбаев: "Ты уже опозорена".

Далее Нукенова говорит, что не знает, где ее номерок.

Бишимбаев: "Подари им это пальто, оно тебе уже не нужно".