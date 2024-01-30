Досудебное расследование начали после взрыва газового баллона в Карагандинской области
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В Карагандинской области начали досудебное расследование после взрыва газового баллона, ушесшего жизни двоих человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Карагандинской области.
"По факту происшествия начато досудебное расследование Управлением полиции Бухар-Жырауского района. В соответствии со статьей 61 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан органы государственной противопожарной службы расследуют дела об уголовных правонарушениях связанных с пожарами", - сообщили в акимате.
В акимате Карагандинской области подчеркнули, что дом, где произошёл взрыв, не был аварийным. Рабочие занесли газовый баллон с холода и поставили у печки. Поэтому и произошёл взрыв.
Ранее сообщалось, в посёлке Ботакара 30 января в 00:07 часов в двухэтажном 12-квартирном доме произошёл взрыв баллонного газа в квартире на втором этаже.
Из проживавших в доме 46 человек на момент взрыва находились 35. В результате ЧП два человека погибли и пятеро пострадали, среди пострадавших - трое детей.
Позже стало известно, что трое госпитализированных находятся в тяжёлом состоянии, а двоих врачи отпустили на амбулаторное лечение.
В посёлке Ботакара Бухар-Жырауского района объявлена ЧС местного масштаба.
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