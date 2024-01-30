Два человека погибли после взрыва газового баллона в Карагандинской области

В Карагандинской области в жилом двухэтажном доме взорвался газовый баллон, передаёт BaigeNews.kz.

Аким Бухар-Жырауского района Карагандинской области Аблай Султангали в социальной сети Facebook принес соболезнования родным погибших.

Он также сообщил, что на месте развернут оперативный штаб.

"Жителям пострадавшего дома была предоставлена помощь в размещении. Нами сейчас принимаются все необходимые меры для устранения последствий происшествия. Ситуация на контроле акима области", - написал Аблай Султангали.

Также аким отметил, что в департаменте по ЧС Карагандинской области работает горячая линия по номеру 8(7212) 51-72-23.

По информации начальника ДЧС Карагандинской области Мурата Катпанова, из-под завалов извлечены шесть человек. Все они госпитализированы. Поиски пострадавших продолжаются.

В ликвидации задействованы 45 человек и 13 единиц техники.