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Два человека погибли после взрыва газового баллона в Карагандинской области

Сегодня, 08:25
АВТОР
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facebook.com/people/Аблай-Султангали Сегодня, 08:25
Сегодня, 08:25
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Фото: facebook.com/people/Аблай-Султангали

В Карагандинской области в жилом двухэтажном доме взорвался газовый баллон, передаёт BaigeNews.kz.

Аким Бухар-Жырауского района Карагандинской области Аблай Султангали в социальной сети Facebook принес соболезнования родным погибших.

Он также сообщил, что на месте развернут оперативный штаб.

"Жителям пострадавшего дома была предоставлена помощь в размещении. Нами сейчас принимаются все необходимые меры для устранения последствий происшествия. Ситуация на контроле акима области", - написал Аблай Султангали.

Также аким отметил, что в департаменте по ЧС Карагандинской области работает горячая линия по номеру 8(7212) 51-72-23.

По информации начальника ДЧС Карагандинской области Мурата Катпанова, из-под завалов извлечены шесть человек. Все они госпитализированы.  Поиски пострадавших продолжаются.

В ликвидации задействованы 45 человек и 13 единиц техники. 

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