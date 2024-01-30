Два человека погибли после взрыва газового баллона в Карагандинской области
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В Карагандинской области в жилом двухэтажном доме взорвался газовый баллон, передаёт BaigeNews.kz.
Аким Бухар-Жырауского района Карагандинской области Аблай Султангали в социальной сети Facebook принес соболезнования родным погибших.
Он также сообщил, что на месте развернут оперативный штаб.
"Жителям пострадавшего дома была предоставлена помощь в размещении. Нами сейчас принимаются все необходимые меры для устранения последствий происшествия. Ситуация на контроле акима области", - написал Аблай Султангали.
Также аким отметил, что в департаменте по ЧС Карагандинской области работает горячая линия по номеру 8(7212) 51-72-23.
По информации начальника ДЧС Карагандинской области Мурата Катпанова, из-под завалов извлечены шесть человек. Все они госпитализированы. Поиски пострадавших продолжаются.
В ликвидации задействованы 45 человек и 13 единиц техники.
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