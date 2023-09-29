Взрыв рядом с мечетью в Пакистане: погибли 52 человека
Сегодня, 15:49
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Сегодня, 15:49Сегодня, 15:49
115Фото: dawn.com
Террорист-смертник подорвался рядом с мечетью в Пакистане. В результате взрыва погибли 52 человека, ранены более 130, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на газету Dawn.
Жертвой взрыва стал офицер полиции.
Трагедия произошла в городе Мастунг. Взрыв произошёл, когда люди собирались на шествие возле мечети.
"Террорист взорвался рядом с автомобилем заместителя суперинтенданта полиции", - сказал Reuters заместитель генерального инспектора Мунир Ахмед, добавив, что шествие организовывалось, чтобы отметить день рождения пророка Мухаммеда.
Запрещённая организация "Техрик-и-Талибан Пакистан" отрицает причастность к инциденту.
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