Взрыв рядом с мечетью в Пакистане: погибли 52 человека

Террорист-смертник подорвался рядом с мечетью в Пакистане. В результате взрыва погибли 52 человека, ранены более 130, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на газету Dawn.

Жертвой взрыва стал офицер полиции.

Трагедия произошла в городе Мастунг. Взрыв произошёл, когда люди собирались на шествие возле мечети.

"Террорист взорвался рядом с автомобилем заместителя суперинтенданта полиции", - сказал Reuters заместитель генерального инспектора Мунир Ахмед, добавив, что шествие организовывалось, чтобы отметить день рождения пророка Мухаммеда.

Запрещённая организация "Техрик-и-Талибан Пакистан" отрицает причастность к инциденту.