  • 29 Сентября, 16:02
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Взрыв рядом с мечетью в Пакистане: погибли 52 человека

Сегодня, 15:49
АВТОР
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dawn.com Сегодня, 15:49
Сегодня, 15:49
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Фото: dawn.com

Террорист-смертник подорвался рядом с мечетью в Пакистане. В результате взрыва погибли 52 человека, ранены более 130, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на газету Dawn.

Жертвой взрыва стал офицер полиции.

Трагедия произошла в городе Мастунг. Взрыв произошёл, когда люди собирались на шествие возле мечети. 

"Террорист взорвался рядом с автомобилем заместителя суперинтенданта полиции", - сказал Reuters заместитель генерального инспектора Мунир Ахмед, добавив, что шествие организовывалось, чтобы отметить день рождения пророка Мухаммеда. 

Запрещённая организация "Техрик-и-Талибан Пакистан" отрицает причастность к инциденту. 

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