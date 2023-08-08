Взрыв произошёл в турецком порту Дериндже. Ранено более 10 человек
Сегодня, 00:30
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Сегодня, 00:30Сегодня, 00:30
337Фото: стопкадр/instagram.com/cnnturk
В турецком порту Дериндже во время загрузки судна зерном произошёл сильный взрыв, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на CNN Turk.
По меньшей мере 12 человек получили ранения. Момент взрыва попал на камеры видеонаблюдения.
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По информации СМИ, повреждения получили 13 из 16 элеваторов в порту.
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