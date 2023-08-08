  • 8 Августа, 05:09
  • BAIGENEWS

Взрыв произошёл в турецком порту Дериндже. Ранено более 10 человек

Сегодня, 00:30
АВТОР
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стопкадр/instagram.com/cnnturk Сегодня, 00:30
Сегодня, 00:30
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Фото: стопкадр/instagram.com/cnnturk

В турецком порту Дериндже во время загрузки судна зерном произошёл сильный взрыв, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на CNN Turk.

По меньшей мере 12 человек получили ранения. Момент взрыва попал на камеры видеонаблюдения. 

 
 
 
 
 
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Публикация от CNN TÜRK (@cnnturk)

По информации СМИ, повреждения получили 13 из 16 элеваторов в порту.

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