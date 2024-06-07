  • 7 Июня, 04:02
  • BAIGENEWS

Взрыв произошёл на АЗС близ Еревана, пострадали пять человек

Сегодня, 03:15
АВТОР
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скриншот видео Сегодня, 03:15
Сегодня, 03:15
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Фото: скриншот видео

Пять человек пострадали в результате взрыва на газозаправочной станции около армянской столицы Еревана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ren.tv.

Пострадавшие доставлены в медучреждения, заявили в пресс-службе Минздрава республики.

"В результате взрыва на автотрассе Ереван – Севан, по предварительным данным, пять граждан госпитализированы", – отмечается в заявлении.

Беспилотник заснял возгорание на заправке, которое возникло в результате взрыва. На кадрах видно, что пламя охватило здание, часть его крыши обрушилась.

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