Взрыв произошёл на АЗС близ Еревана, пострадали пять человек

Пять человек пострадали в результате взрыва на газозаправочной станции около армянской столицы Еревана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ren.tv.

Пострадавшие доставлены в медучреждения, заявили в пресс-службе Минздрава республики.



"В результате взрыва на автотрассе Ереван – Севан, по предварительным данным, пять граждан госпитализированы", – отмечается в заявлении.

Беспилотник заснял возгорание на заправке, которое возникло в результате взрыва. На кадрах видно, что пламя охватило здание, часть его крыши обрушилась.