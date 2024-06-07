Взрыв произошёл на АЗС близ Еревана, пострадали пять человек
Сегодня, 03:15
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 03:15Сегодня, 03:15
101Фото: скриншот видео
Пять человек пострадали в результате взрыва на газозаправочной станции около армянской столицы Еревана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ren.tv.
Пострадавшие доставлены в медучреждения, заявили в пресс-службе Минздрава республики.
"В результате взрыва на автотрассе Ереван – Севан, по предварительным данным, пять граждан госпитализированы", – отмечается в заявлении.
Беспилотник заснял возгорание на заправке, которое возникло в результате взрыва. На кадрах видно, что пламя охватило здание, часть его крыши обрушилась.