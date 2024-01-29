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Взрыв на шахте, налоги для фрилансеров и охрана труда: Светлана Жакупова ответила на вопросы BaigeNews

Сегодня, 19:42
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Взрыв на шахте, налоги для фрилансеров и охрана труда: Светлана Жакупова ответила на вопросы BaigeNews Сегодня, 19:42
Сегодня, 19:42
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Рост пенсий. Цифровые карты. Безопасность на производствах. В эксклюзивном интервью BaigeNews.kz министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова рассказала о новых проектах ведомства. Как государство может помочь казахстанцам, уехавшим за рубеж в поисках лучшей жизни? Что чувствовала министр, встречаясь с семьями погибших горняков на шахте имени Костенко? И как много человек уже подали заявку на специальную социальную выплату? 

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