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  • BAIGENEWS

Взрыв на магистральном газопроводе произошел в Мангистауской области

Сегодня, 12:14
АВТОР
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скришот Сегодня, 12:14
Сегодня, 12:14
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Фото: скришот

Магистральный газопровод взорвался в Мангистауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона.

"18 марта 2024 года приблизительно в 23:00 на линии конденсатосборника в охранной зоне лупинга магистрального газопровода САЦ-4 произошёл хлопок газовоздушной смеси с возгоранием", - говорится в сообщении.

В результате произошло возгорание салона стоящей рядом специальной техники марки "Komatsu".

"Утечка газа ликвидирована до прибытия противопожарной службы ДЧС. Площадь загорания 50 кв.м. Объекты жизнедеятельности функционируют в штатном режиме. Жертв и пострадавших нет", - отметили в ДЧС.

Возгорание не повлияло на бесперебойное газоснабжение населения и транспортировку газа. Причины возгорания устанавливаются.

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