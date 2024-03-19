Взрыв на магистральном газопроводе произошел в Мангистауской области

Магистральный газопровод взорвался в Мангистауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона.

"18 марта 2024 года приблизительно в 23:00 на линии конденсатосборника в охранной зоне лупинга магистрального газопровода САЦ-4 произошёл хлопок газовоздушной смеси с возгоранием", - говорится в сообщении.

В результате произошло возгорание салона стоящей рядом специальной техники марки "Komatsu".

"Утечка газа ликвидирована до прибытия противопожарной службы ДЧС. Площадь загорания 50 кв.м. Объекты жизнедеятельности функционируют в штатном режиме. Жертв и пострадавших нет", - отметили в ДЧС.

Возгорание не повлияло на бесперебойное газоснабжение населения и транспортировку газа. Причины возгорания устанавливаются.