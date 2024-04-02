Взрыв газового баллона предотвратили в Астане

Пожар в частном доме потушили в Астане. Спасатели предотвратили взрыв газового баллона, передаёт BaigeNews.kz.

В доме загорелась газовая плита.

"По прибытии на место вызова огнеборец Абылай Калижанов вынес горящий газовый баллон, предотвратив взрыв.

В 16:25 пожар ликвидирован", - уточнили в ДЧС.