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Взрыв газового баллона предотвратили в Астане

Сегодня, 18:50
АВТОР
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ДЧС Астаны Сегодня, 18:50
Сегодня, 18:50
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Фото: ДЧС Астаны

Пожар в частном доме потушили в Астане. Спасатели предотвратили взрыв газового баллона, передаёт BaigeNews.kz.

В доме загорелась газовая плита.

"По прибытии на место вызова огнеборец Абылай Калижанов вынес горящий газовый баллон, предотвратив взрыв.
В 16:25 пожар ликвидирован", - уточнили в ДЧС.

Опасный момент сняли на видео.

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