Взрыв газового баллона предотвратили в Астане
Сегодня, 18:50
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Сегодня, 18:50Сегодня, 18:50
141Фото: ДЧС Астаны
Пожар в частном доме потушили в Астане. Спасатели предотвратили взрыв газового баллона, передаёт BaigeNews.kz.
В доме загорелась газовая плита.
"По прибытии на место вызова огнеборец Абылай Калижанов вынес горящий газовый баллон, предотвратив взрыв.
В 16:25 пожар ликвидирован", - уточнили в ДЧС.
Опасный момент сняли на видео.
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