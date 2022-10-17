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  • Взрыв автоцистерны с ГСМ предотвратили в Атырауской области
inform.kz Сегодня, 03:31
137
Фото: inform.kz

Взрыв автоцистерны с ГСМ предотвратили в Атырауской области

Взрыв автоцистерны с дизтопливом предотвратили на трассе Кульсары-Тенгизское месторождение в Атырауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казинформ".

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции области, на 82-м километре трассы Кульсары-Тенгиз загорелась кабина автомобиля с цистерной с дизтопливом. Пожар потушили прибывшие на место происшествия сотрудники компании "Тенгизшевройл".

Водитель не пострадал и отправлен на сдачу алкотеста. Груз не повреждён. Ведётся расследование.

По предварительной информации, транспорт принадлежит компании ТОО "Карпет", которая занимается перевозкой грузов для ТОО "Кожан" на месторождение Морское.

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#происшествие #Пожар #дизельное топливо #Атырауская область #ГСМ #взрыв
Сегодня, 03:31
137
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