Взрыв автоцистерны с ГСМ предотвратили в Атырауской области

Фото: inform.kz

Взрыв автоцистерны с дизтопливом предотвратили на трассе Кульсары-Тенгизское месторождение в Атырауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казинформ".

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции области, на 82-м километре трассы Кульсары-Тенгиз загорелась кабина автомобиля с цистерной с дизтопливом. Пожар потушили прибывшие на место происшествия сотрудники компании "Тенгизшевройл".

Водитель не пострадал и отправлен на сдачу алкотеста. Груз не повреждён. Ведётся расследование.

По предварительной информации, транспорт принадлежит компании ТОО "Карпет", которая занимается перевозкой грузов для ТОО "Кожан" на месторождение Морское.