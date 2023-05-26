Взаимный 14-дневный безвизовый режим могут ввести Казахстан и Египет

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Министр культуры и спорта Асхат Оралов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Арабской Республики Египет в Казахстане Манал Эльшиннави, с которой обсудили сотрудничество в сфере культуры и туризма. Об этом передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

"В этом году в Казахстане масштабно отмечается 800-летие Султана Бейбарса. Мероприятия в честь юбилея великой исторической фигуры проходят по всему Казахстану. В ближайшие дни казахстанская делегация посетит Египет, чтобы поучаствовать в открытии мечети "аз-Захир Бейбарыс" и международной научно-практической конференции, посвященной Султану Бейбарсу. 4 июня в Каире пройдет гала-концерт с участием наших артистов и выставка прикладного искусства в честь Дней культуры Казахстана в Египте. Это большая возможность для наших работников сферы культуры и искусства продемонстрировать свои таланты", - отметил А. Оралов.

Кроме того, стороны обсудили проведение в ноябре этого года VI заседания межправительственной комиссии.

Манал Эльшиннави заявила о намерении провести в Национальном музее нашей страны выставку исламской культуры мамлюкского периода. Они планируют организовать мероприятие уже в этом году. Министр культуры и спорта выразил готовность посодействовать в реализации этой инициативы.

Отдельно поговорили о сотрудничестве в сфере туризма.

Манал Эльшиннави отметила, что Египет - третье по популярности направление у казахстанских туристов, и выразила интерес в введении взаимного 14-дневного безвизового режима.