Выжившая под завалами в Турции казахстанка вернулась домой - МИД

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Единственная выжившая под завалами после землетрясения в Турции казахстанка Сабина Мамадьярова вернулась на родину. Об этом сообщили в МИД РК, передаёт BaigeNews.kz.

"В период нахождения девушки в больнице в Турции наш консул был с ней постоянно на связи. С ней также находились родственники. Она уже вернулась в Казахстан, но просила её не беспокоить. Она бы не хотела давать какой-либо комментарий о том, что произошло. Не могу сказать, когда именно она прибыла. Но мы оказали ей содействие, она прилетела рейсом Анталия - Алматы", - рассказал на брифинге официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

Он также отметил, что физическое состояние пострадавшей оценивается как удовлетворительное, её жизни ничего не угрожает.

Напомним, в начале февраля одну из четырёх пропавших в Турции казахстанцев Сабину Мамадьярову вытащили из-под завалов. У девушки был перелом руки, её госпитализировали.