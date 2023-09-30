Выжить после дождей: казахстанские фермеры приступили к сушке зерна

Фермеры северных регионов Казахстана продолжают уборочную кампанию и уже приступили к сушке зерна. В этом году из-за проливных дождей в регионах пшеница поступает на элеваторы с повышенной влажностью, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

Для сохранности урожая особое значение имеет наличие сушильного оборудования на хлебоприемных пунктах и фермерских хозяйствах.

Казахстанским журналистам показали, как работает одно из крупнейших в Казахстане предприятий по выпуску зерносушильных и зерноочистительных комплексов. ТОО "AZAM-KC" расположено в Астраханском районе Акмолинской области. Компания имеет собственное конструкторское бюро. 10 лет назад на предприятии разработали отечественную модель зерносушилки КС-30. По своим техническим характеристикам комплекс превзошел зарубежные аналоги. Сегодня предприятие выпускает всю номенклатуру оборудования по обработке зерна. Уровень локализации составляет более 80%, что позволяет реализовывать продукцию на порядок дешевле импортных аналогов.

Помимо того, что ТОО "AZAM-KC" снабжает фермеров современной спецтехникой, руководство компании также реализует социальные проекты. К примеру, в селе Жалтыр агробизнесмены построили мечеть, а также оказывают спонсорскую поддержку местной хоккейной команде.

Техникой отечественной сборки активно пользуются не только на крупных хлебоприемниках, но и в небольших фермерских хозяйствах регионов.

В ТОО "Журавлевка 1" в Буландынском районе области зерносушилку КС-50 установили еще 5 лет назад. Сегодня оборудование главе крестьянского хозяйства необходимо как никогда. В этом году фермер засеял порядка 16 тыс. га зерновых, успел собрать уже 70% урожая.

Директор хозяйства Тимур Андаров рассказывает, такой дождливой погоды в регионе не было уже несколько лет. Благо в компании имеется зерносушильный комплекс, который значительно минимизирует потери. Кроме того, по линии государства аграриям севера Казахстана на сушку пшеницы выделено льготное дизтопливо в объеме 64 тыс. тонн. Аграрии уже начали подавать заявки на получение дизтоплива посредством информационной системы gosagro.kz.

Отметим, ежегодной казахстанские фермеры закупают по 25-30 зерносушильных аппаратов. В целом по республике на хлебоприёмниках и крестьянских хозяйствах функционируют порядка 600 единиц зерносушилок.

Министерство сельского хозяйства в рамках инвестсубсидирования возмещает фермерам до 25% от стоимости зерносушилок. Кроме того, АО "КазАгроФинанс" планируется в ближайшее время начать программу лизинга зерносушильного оборудования.

Отметим, на сегодняшний день по стране убрано 8,7 млн га пшеницы, намолочено 7,6 млн тонн при средней урожайности 8,7 ц/га.

На лицензированные зернохранилища республики поступило 1,9 млн тонн зерна нового урожая. 58,9% из этого объема составляет пшеница 3 класса.

Фото: МСХ РК