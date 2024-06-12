Выйдем, когда посчитаем нужным - Пашинян о выходе Армении из ОДКБ

Армения покинет Организацию Договора о коллективной безопасности тогда, когда власти сочтут это необходимым, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян во время правительственного часа в парламенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.

"Мы выйдем, вы этим нас пугаете. Выйдем, когда посчитаем это нужным", — сказал Никол Пашинян в ответ на реплику оппозиционного депутата.

Премьер добавил, что виновными в угрозах, с которыми столкнулась Армения, "являются те, кто сформировал блок — мыльный пузырь, который не только не выполнил свои договорные обязательства, а с Азербайджаном планировал войну против нас".

"Премьер-министр Республики Армении не заявлял, что мы выходим из ОДКБ, премьер-министр Республики Армении заявил, что мы решим, когда выйдем из ОДКБ, но обратно не пойдем. Он заявил это — ни больше ни меньше. Если кто-то настаивает, что премьер-министр Республики Армении заявил, что Армения выходит из ОДКБ, тот ошибается", — подчеркнул он.

Кроме того, в середине февраля Пашинян сообщил о приостановке членства в этом объединении. По его мнению, Договор о коллективной безопасности в отношении республики якобы не был выполнен, "в особенности в 2021-2022 годах". В марте Пашинян заявил, что Армения может выйти из ОДКБ, если та не ответит на поднятые Ереваном вопросы, касающиеся суверенной территории страны.