Выявлять случаи неподобающего поведения в соцсетях начнут в Чечне
Сегодня, 20:56
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Сегодня, 20:56Сегодня, 20:56
70Фото: baigenews.kz/Артём Чурсинов
В Чечне будут выявлять пользователей соцсетей, чьи действия противоречат национальной культуре и менталитету. Такое поручение дал 18-летний министр по делам молодёжи Ахмат Кадыров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ИА "Грозный-информ".
Сотрудники министерства будут мониторить популярные платформы, такие как Bigo Live и Likee, на предмет неподобающего поведения пользователей. Со всеми нарушителями проведут воспитательную работу.
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