Выявлять случаи неподобающего поведения в соцсетях начнут в Чечне

В Чечне будут выявлять пользователей соцсетей, чьи действия противоречат национальной культуре и менталитету. Такое поручение дал 18-летний министр по делам молодёжи Ахмат Кадыров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ИА "Грозный-информ".

Сотрудники министерства будут мониторить популярные платформы, такие как Bigo Live и Likee, на предмет неподобающего поведения пользователей. Со всеми нарушителями проведут воспитательную работу.