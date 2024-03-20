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Выявлять случаи неподобающего поведения в соцсетях начнут в Чечне

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baigenews.kz/Артём Чурсинов Сегодня, 20:56
Сегодня, 20:56
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Фото: baigenews.kz/Артём Чурсинов

В Чечне будут выявлять пользователей соцсетей, чьи действия противоречат национальной культуре и менталитету. Такое поручение дал 18-летний министр по делам молодёжи Ахмат Кадыров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ИА "Грозный-информ".

Сотрудники министерства будут мониторить популярные платформы, такие как Bigo Live и Likee, на предмет неподобающего поведения пользователей. Со всеми нарушителями проведут воспитательную работу.

 

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