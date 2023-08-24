Выявлен новый вид мошенничества в СКО

Полицейские Северо-Казахстанской области прокомментировали WhatsApp-рассылку о замене домофонов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В мессенджерах жителей Северо-Казахстанской области распространяется фотография объявления с информацией о замене домофона, в котором указан QR-код.

"В социальных сетях пользователи рассылают фотографию с объявлением от одной из управляющих компаний о замене домофона. Сообщаем, что распространяемое объявление носит признаки недостоверности. Ни в коем случае нельзя сканировать указанные в подобных объявлениях QR-коды либо переходить по ссылкам.

Убедительно просим граждан доверять только официальным источникам информации; в случае сомнений — напрямую обращаться в фирмы, оказывающие услуги по обслуживанию Ваших домофонов", — отмечает начальник УКП ДП СКО Марат Жумалиев.