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Сегодня, 13:19
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380Фото: almaty-cgkb.kz
Пять пациентов заразились ВИЧ в больнице Алматы
В центральной городской клинической больнице города Алматы выявили по меньшей мере пять заражённых ВИЧ-инфекцией пациентов. Об этом сообщает BES.media, передаёт BaigeNews.kz.
Изданию эту информацию подтвердил вице-министр здравоохранения Казахстана Вячеслав Дудник.
Сейчас проводится эпидемиологическое расследование, по результатам которого станет понятно, как именно заразились пациенты.
Редакция BaigeNews.kz обратилась за комментарием в управление здравоохранения Алматы.
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