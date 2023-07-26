Вывоз мусора: в каком из регионов Казахстана самый высокий тариф

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В Бюро нацстатистики выяснили, по какому тарифу казахстанцы оплачивают вывоз мусора и в каком из регионов Казахстана услуга обходится дороже всего, передаёт BaigeNews.kz.

В июне 2023 года средний тариф за вывоз мусора по Казахстану составил 403 тенге с человека. По сравнению с июнем прошлого года тариф подорожал на 31 процент.

Максимальный тариф зарегистрирован в Алматы – 553 тенге. Далее в своеобразном рейтинге следуют Актау – 504 тенге (июнь 2022 года – 250 тенге), Уральск – 496 тенге (июнь 2022 года – 286 тенге).

Минимальная цена за вывоз мусора зафиксирована в Таразе – 94 тенге, где тариф с прошлого года остался без изменений.