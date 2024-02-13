Выучить язык и освоить профессию – какие условия ставят перед желающими выехать на заработки в Южную Корею

В Минтруда рассказали, что нужно казахстанцам, чтобы легально трудоустроиться в Южной Корее, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Глава ведомства Светлана Жакупова сообщила, что разработанный казахстанской стороной проект соглашения направлен через Министерство иностранных дел РК корейской стороне для согласования.

Кроме того, в Конаеве на базе центра сертификации университета аль-Фараби подготовлен специальный учебный центр для уезжающих.

"Эти работы проведены для того, чтобы уезжающие казахстанцы могли получить основы корейского языка и квалификацию по тем профессиям, по которым будут разрешения для казахстанцев. С корейской стороны будет приезжать аудитор, который будет присутствовать в момент сдачи теста по корейскому языку и квалификациям. Если человек проходит эти этапы, то выезжает в Корею и свободно работает", - пояснила Жакупова.

Пока соглашение всё ещё находится на рассмотрении корейской стороной. Именно она будет выставлять требования к квалификациям, компетенциям казахстанских работников по видам профессий и выделению квот.

Светлана Жакупова отметила, что подобные центры планируют открыть и в других городах Казахстана.

"Мы подготовили такие центры с акимами Восточно-Казахстанской и Туркестанской областей. Везде у нас производственные базы готовы. Единственное требование корейской стороны – чтобы населённый пункт имел прямой авиарейс на Сеул. А это только Астана и Алматы. Я думаю, что в Астане мы тоже найдём такую возможность", - сказала министр.

По её словам, порядка 22 тысяч казахстанцев находятся на заработках в Южной Корее. У более шести тысяч из них уже истекли сроки пребывания.