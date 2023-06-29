Выступления казахстанских команд в еврокубках 2023/24: ожидания

В июле начинается евросезон, в котором четыре клуба будут представлять Казахстан. С первого квалификационного раунда Лиги Чемпионов свой путь начинает Астана, с первого раунда квалификации Лиги Конференций – Тобол, а Актобе и Ордабасы – со второго раунда ЛК. В букмекерской конторе Пин Ап Казахстан вы найдете каждый из поединков отечественных команд с богатейшей росписью и интересными предложениями.

Предлагаем обсудить, что же ждать от наших команд в текущем розыгрыше еврокубков. Кто сможет пройти дальше всего? Что из себя представляют грядущие и возможные соперники? Ждать ли нам осенних матчей группового этапа?

Астана: игры в ЛЧ против чемпионов своих стран

Астана в Лиге чемпионов не выступала в течение двух сезонов, поэтому ожидания от нынешней кампании у болельщиков велики. До сезона 2020/21 квалификационные этапы столичного клуба складывались удачно – хоть в групповой этап ЛЧ пробиться с 2015-го года не удавалось, Астана могла себе гарантировать попадание в группу Лиги Европы. Последние два еврокубковых сезона были откровенно провальными, ведь у команды не получалось даже преодолеть квалификацию Лиги Конференций.

Сегодняшняя Астана выглядит куда увереннее, чем та команда, которая участвовала в прошлых евросезонах. В первом квалификационном раунде Лиги чемпионов коллективу Бабаяна предстоит сыграть с действующим чемпионом Грузии – Динамо Тбилиси. Грузины подходят к поединку не в лучших кондициях в отличие от Астаны. Можно рискнуть предположить, что в будущей дуэли против Динамо наша команда будет обладать статусом фаворита.

Чего не скажешь про вторую стадию квалификации. Если Астане удастся преодолеть тбилисцев, то далее нас будет ожидать еще одно Динамо – из Загреба, которое является действующим чемпионом Хорватии. Уровень данного соперника явно делает именно его фаворитом потенциального противостояния, и Астане придется показать максимум своих возможностей, чтобы его преодолеть.

Общие ожидания от текущего евросезона высокие. Даже если не удастся пройти все раунды ЛЧ, учитывая серьезность возможных соперников, шансы у Астаны попасть в групповой этап Лиги Конференций очень хорошие.

Тобол: предстоит тяжелая борьба

В современной истории Тобол в групповые этапы еврокубков не выходил. В прошлом и позапрошлом сезонах команда завершала свою борьбу в третьем квалификационном раунде Лиги Конференций:

в розыгрыше 2021/22 не удалось пройти словацкую Жилину (0:6 по сумме двух матчей);

в розыгрыше 2022/23 – боснийский Зриньски (1:2 по сумме двух матчей).

Важно напомнить, что в сезоне 2022/23 Тобол и вовсе начал свою борьбу с первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Будущим соперником в первой стадии квалификации ЛК станет финская Хонка. Команда финишировала третьей в прошлом сезоне, а в текущем чемпионате дела у клуба складываются хуже – Хонка достаточно далеко от топ-3 лидеров турнирной таблицы. Является ли Тобол фаворитом в этом противостоянии? Пожалуй, да. Мы можем ожидать прохода команды в следующую стадию, а вылет от финнов будет считаться провалом.

Настоящим испытанием может стать второй квалификационный этап, где победителя пары будет ждать Базель. Несмотря на то, что прошлый сезон в чемпионате швейцарцы провалили, им удалось добраться до полуфинала Лиги Конференций, будучи максимально близкими к выходу в финал. Объективно Тоболу будет крайне трудно преодолеть такого соперника, но списывать нашу команду со счетов никак не стоит.

Актобе: в ожидании соперников

В отличие от других казахстанских команд Актобе еще не знает своего будущего оппонента. Клуб начинает свою борьбу со второго квалификационного раунда Лиги Конференций, а соперником будет победитель пары Торпедо Кутаиси против ФК Сараево.

Анализируя оба коллектива, можно сделать вывод, что в обоих случаях Актобе будет считаться фаворитом пары. У Торпедо дела в чемпионате Грузии идут достаточно плохо – команда закрепилась на шестом месте, отставая от пятого на 10 очков. В свою очередь Сараево завершил прошлый чемпионат на четвертой позиции, а грядущий матч станет для них первой официальной игрой в сезоне, что может повлиять на форму команды.

Ожидаем выход Актобе в третий квалификационный раунд ЛК. После этого до группового этапа останется два раунда, и тут шансы стоит расценивать от жребия, ведь в квалификации останутся и вполне проходимые команды, и очевидные фавориты.

Ордабасы: противостояние с вице-чемпионом Польши

Благодаря победе в Кубке Казахстана прошлого сезона Ордабасы получил возможность стартовать сразу со второго квалификационного раунда Лиги Конференций. В еврокубках команда не появлялась уже три сезона, поэтому важно выжать максимум из грядущего евросезона.

Тем не менее жеребьевка сразу свела Ордабасы с серьезным оппонентом – за выход в следующий раунд предстоит сразиться с польской Легией. Клуб считается местным грандом, заняв в прошлом сезоне второе место. Но не будем спешить называть Легию фаворитом в паре. Поляки будут только на старте своего сезона, и сложно будет предугадать их состояние, а текущая форма Ордабасы на высоком уровне. На стороне Легии играет богатый опыт выступлений в еврокубках.

Не стоит преуменьшать ожидания от нынешнего Ордабасы, но пробиться в групповой этап ЛК будет непросто – даже в случае победы над Легией ждать легких соперников в следующих раундах не приходится.