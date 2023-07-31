Выступавший на свадьбе в Ушарале певец напился и подрался с гостями

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Примечательно, что праздничное мероприятие проходило в формате "халал".

В городе Ушарал Жетысуской области 29 июля произошел инцидент на одном из мероприятий, где один из артистов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, полез драться с гостями тоя, передаёт Baigenews.kz.

В полиции пояснили, что заявления в Алакольскую районную полицию по указанному факту не поступало.

"Тем не менее при разбирательстве подтвердился факт нахождения артиста на праздничном мероприятии в алкогольном опьянении. В настоящее время нарушитель привлечен к адмответственности согласно статье 440 КРКоАП - "распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения", - сообщили стражи порядка.

Полицейские отметили, что "той проходил в стиле "халал".

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