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  • Выступавший на свадьбе в Ушарале певец напился и подрался с гостями
скриншот Сегодня, 12:35
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Сегодня, 12:35
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Фото: скриншот

Выступавший на свадьбе в Ушарале певец напился и подрался с гостями

Примечательно, что праздничное мероприятие проходило в формате "халал".

В городе Ушарал Жетысуской области 29 июля произошел инцидент на одном из мероприятий, где один из артистов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, полез драться с гостями тоя, передаёт Baigenews.kz

В полиции пояснили, что заявления в Алакольскую районную полицию по указанному факту не поступало.

"Тем не менее при разбирательстве подтвердился факт нахождения артиста на праздничном мероприятии в алкогольном опьянении. В настоящее время нарушитель привлечен к адмответственности согласно статье 440 КРКоАП - "распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения", - сообщили стражи порядка. 

Полицейские отметили, что "той проходил в стиле "халал". 

Известно, что со спиртным перебрал популярный молодой певец Улангасыр Ками. Он известен тем, что спел "Қызыл раушан" в память о Юре Шатунове. 

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Сегодня, 12:35
145
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