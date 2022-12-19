Выстрелил в жену, избил сына и покончил с собой: трагедия произошла в Акмолинской области

Акмолинец выстрелил в жену, избил сына и застрелился, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. Уголовное дело по факту покушения на убийство и доведения до самоубийства расследуют в Департаменте полиции области.

"Трагический случай произошел в одном из сел Есильского района 14 декабря. В районный отдел полиции поступила информация о том, что 60-летний сельчанин совершил суицид, выстрелив себе в голову. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа предварительно установила, что в день происшествия погибший ранил супругу в область головы, а также нанес телесные повреждения 20-летнему сыну, пытавшемуся его остановить. Об инциденте в полицию сообщил сосед, ставший свидетелем произошедшего", - сообщили в полиции.

До приезда сотрудников полиции мужчина совершил самоубийство, выстрелив себе в голову. Данные факты зарегистрированы в Едином реестре досудебных расследований по статье 24 части 3 – 99 часть 1 УК РК “Покушение на убийство” и по статье 105 части 1 УК РК “Доведение до самоубийства”.

В ходе расследования установлено, что гладкоствольное охотничье ружье, из которого были произведены выстрелы, зарегистрированы в ОВД. По словам супруги, никаких конфликтов между ней и погибшим в день происшествия не было. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, полицейские выясняют мотивы, побудившие мужчину на этот отчаянный шаг.