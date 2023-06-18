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Выставка солнцемобилей прошла в Актобе
В Актобе прошла выставка солнцемобилей. Изобретатели представили на ней технику, которая заряжается от солнечной энергии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".
В Актюбинской области выставка проходит третий год подряд. На этот раз, помимо местных, в ней принимают участие изобретатели из Уральска и двух городов РФ.
На выставке уже второй свой солнцемобиль представил Владимир Силевич. Изобретатель учёл все недоработки, допущенные в первый раз. Новая модель более комфортная и дольше едет без подзарядки, делится актюбинец. На солнцемобиле он уже проехал несколько сотен километров.
"Скорость у неё в принципе такая же, 46 км/ч максимальная конструктивная скорость, но пробег уже значительно выше. Если прошлая у нас за раз проезжала где-то 60 километров, на этой я могу 150 за раз проехать, потом нужно будет подзарядиться и ещё проезжать", — говорит Владимир Силевич.
Никита Поддубнов на выставку приехал из Самары. Весь путь до Уральска, а затем до Актобе он проделал на велосипеде, который тоже заряжается от солнечной энергии. Путешествие заняло почти неделю. Говорит, мешал встречный ветер и отсутствие солнца. Но в целом и поездкой, и транспортом он доволен.
"Солнце светит на солнечные панели, заряжается аккумулятор, я нажимаю ручку газа, из аккумулятора энергия идет на колесо. Когда солнце прям над головой, я аккумулятор не использую, еду напрямую от энергии солнца 30-35 км/ч", — говорит Никита Поддубнов.
Из Актобе изобретатели отправятся в Байконур и далее в Алматы. Всего им предстоит преодолеть 2700 километров. В этих городах также будут организованы выставки.
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