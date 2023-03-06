Выставка этно-украшений тюркских женщин открылась в Астане

Фото: BaigeNews.kz/Арман Мухатов

Во Дворце мира и согласия открылась выставка "Ювелирные украшения тюркских женщин", приуроченная к Международному женскому дню 8 Марта. Организаторами выступили Центр Н.Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога и Союз художников Астаны, передаёт BaigeNews.kz.

Выступая с приветственным словом, министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали поздравил женщин с праздником.

"Тюркские народы особенно ценили женщин. Их уважали и лелеяли как дарителей жизни и хранителей традиций. Красота и изящество тонких душ послужили основой для развития литературы, ремёсел и ювелирной культуры", - сказал министр.

Председатель правления Центра Н.Назарбаева Болат Сарсенбаев подчеркнул, что все тюркские народы связаны историческими истоками.

"Мы всегда помним о том, что язык, история и культура имеют общие корни. Сегодня в рамках выставки вам представлена возможность ознакомиться с 70 видами ювелирных украшений XIX века, изготовленными из серебра. Это нагрудные украшения "өңіржиек", "бозбанд", "хайкель", браслеты, кольца и другие украшения женщин тюркских народов", - отметил Сарсенбаев.

Выставку проводят для ознакомления посетителей с богатым историко-культурным наследием Евразии, укрепления межкультурного взаимодействия, продвижения инициатив Съезда лидеров и мировых и традиционных религий.

В экспозиции представлены картины известных художников: У.Исмаилова, Е.Айтуарова, М.Байтенова, Б.Бурдесбековой, А.Баяндина, Д.Нугер, С.Ермекова, Н.Жардемова, А.Сарсенбаевой, В.Ли, Ж.Кудайберген, М.Алтынбек, М.Бактыгереева, А.Кадырбаевой, А.Минайдаровой, Л.Айтуаровой, А.Али, К.Жайырбек, А.Мусалимова, С.Маханбетова. Авторы изобразили на полотнах красоту весны, образы женщин в национальных украшениях, их нежность и красоту, традиции и обычаи разных народов, пробуждение природы.

Кроме того, организованы мастер-классы известного ювелира Б.Алибая и его учеников С.Зията и М.Аятбекова по изготовлению ювелирных украшений.

Главы и представители зарубежных дипломатических миссий в Казахстане, международных организаций, религиозных объединений отметили важность продвижения общечеловеческих ценностей, культурных традиций, межконфессионального и межрелигиозного диалога на международном уровне и выразили благодарность за организацию мероприятия.

Выставка "Ювелирные украшения тюркских женщин" продлится до 27 марта.

Фото: BaigeNews.kz/Арман Мухатов