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Высшую аудиторскую палату создают в Казахстане Сегодня, 16:55
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Высшую аудиторскую палату создают в Казахстане

Проект указа Президента "О некоторых вопросах Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан" появился на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения, передаёт BaigeNews.kz.
 
В документе говорится о том, что Высшая аудиторская палата (ВАП) будет являться высшим органом госаудита и финансового контроля, подчиненным и подотчётным только Президенту РК.

Её структуру образуют председатель, члены и аппарат. Финансирование деятельности будет осуществляется из республиканского бюджета.

В задачи ВАП войдёт анализ, оценка и проверка эффективного и законного управления национальными ресурсами (финансовыми, природными, производственными, кадровыми, информационными) для обеспечения динамичного роста качества жизненных условий населения и национальной безопасности страны.

Полномочия:

  • участвовать в реализации бюджетной политики, разрабатывать предложения по совершенствованию бюджетного законодательства РК и развитию финансовой системы РК и представлять их на рассмотрение соответствующим уполномоченным органам;
  • заслушивать информацию должностных лиц объектов государственного аудита по вопросам, связанным с проведением внешнего государственного аудита;
  • осуществлять контроль результатов аудита по вопросам использования бюджетных средств, кредитов, связанных грантов, активов государства и субъектов квазигосударственного сектора, государственных и гарантированных государством займов, а также займов, привлекаемых под поручительство государства;
  • представлять от имени ревизионных комиссий их интересы во взаимодействии с центральными государственными органами;
  • выносить рекомендации по совершенствованию бюджетного и иного законодательства Республики Казахстан, в том числе в области обеспечения национальной безопасности, разработка и согласование нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам государственного аудита и финансового контроля и другое.

В обязанности ВАП будет входить ежеквартально представлять президенту и парламенту информацию о работе палаты, ежегодную информацию о показателях работы органов государственного аудита и финансового контроля, отчёт об исполнении республиканского бюджета за финансовый год и прочее. 

С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.

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#аудит #Указ Главы государства #Казахстан
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:55
47
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