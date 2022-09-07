"Высший надзор и защита госинтересов" — основные функции прокуроров назвали в Генпрокуратуре

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О том, чем будут заниматься казахстанские прокуроры, рассказал заместитель генерального прокурора Асет Чиндалиев. По его словам, основные функции надзорного органа заключаются в осуществлении высшего надзора, в уголовном преследовании от имени государства и представление интересов государства в суде, передает BaigeNews.kz.

"Законопроект разработан в соответствии со статьей 83 Конституции. Деятельность прокуратуры в новой редакции настоящей статьи регулируется Конституционным законом. В этой статье Конституции также закреплены основные функции прокуратуры. Это осуществление высшего надзора и уголовного преследования от имени государства и представление интересов государства в суде", — сообщил он.

Высший надзор и представление интересов государства в суде осуществляются в пределах и формах, установленных законом, отметил Чиндалиев. По его словам, законопроект закрепляет три формы высшего надзора — проведение проверок, анализ состояния законности, оценка вступивших в силу актов.

"Проверку будем проводить по поручению президента, генерального прокурора и решению прокуроров областей и районов. Прокуроры области и района могут назначить проверку только по следующим четырем основаниям: права людей, которые не могут защитить себя (дети, пожилые люди, инвалиды), для защиты прав неограниченного круга лиц, если необходимо предотвратить последствия для жизни и здоровья человека, безопасности страны, по факту вмешательства в работу индивидуального предпринимателя со стороны государственных органов", — сообщил заместитель генпрокурора.

Проектом четко предусмотрено, по каким вопросам прокуратура будет рассматривать обращения. Их общее количество — семь. При рассмотрении обращений или при проведении проверки прокурор вправе приостановить действия актов и действия должностных лиц до трёх рабочих дней. И то лишь в случаях, когда вред может быть нанесён жизни и здоровью человека, интересам государства.