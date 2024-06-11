Высшая аудиторская палата провела проверку в КТЖ
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На предстоящем пленарном заседании депутаты заслушают отчет Председателя Высшей аудиторской палаты "Об эффективности использования бюджетных средств, выделенных на развитие транспорта и обеспечение государственного контроля в области транспорта", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.
“Высшая аудиторская палата проанализировала деятельность национального перевозчика АО "НК "КТЖ" и его дочерних компаний, сферу автомобильных дорог и грузоперевозок.
На вопросы депутатов будут отвечать министр транспорта Марат Карабаев, акимы регионов, а также представители других ответственных ведомств и компаний”, - говорится в сообщении.
Подробнее о предстоящем отчете рассказала секретарь Комитета по экономической реформе и региональному развитию Екатерина Смышляева.
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