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Высшая аудиторская палата провела проверку в КТЖ

Сегодня, 20:28
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baigenews.kz Сегодня, 20:28
Сегодня, 20:28
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Фото: baigenews.kz

На предстоящем пленарном заседании депутаты заслушают отчет Председателя Высшей аудиторской палаты "Об эффективности использования бюджетных средств, выделенных на развитие транспорта и обеспечение государственного контроля в области транспорта", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

“Высшая аудиторская палата проанализировала деятельность национального перевозчика АО "НК "КТЖ" и его дочерних компаний, сферу автомобильных дорог и грузоперевозок. 

На вопросы депутатов будут отвечать министр транспорта Марат Карабаев, акимы регионов, а также представители других ответственных ведомств и компаний”, - говорится в сообщении.

Подробнее о предстоящем отчете рассказала секретарь Комитета по экономической реформе и региональному развитию Екатерина Смышляева.

 
 
 
 
 
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Публикация от mazhilis.kz (@mazhilis.kz)

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