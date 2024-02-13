Высокопоставленные полицейские в Алматы лишились должностей после служебной проверки
Сегодня, 21:15
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Сегодня, 21:15Сегодня, 21:15
59Фото: polisia.kz
Ряд руководителей департамента полиции Алматы освободили от должностей, передаёт BaigeNews.kz.
"По итогам служебной проверки по фактам хищения оружия, изъятого по уголовным делам 2023 года, в соответствии с рекомендацией дисциплинарной комиссии приказом министра внутренних дел освобождены от занимаемых должностей ряд руководителей департамента полиции города Алматы и его служб. Кроме того, освобождены также ряд ответственных сотрудников городского департамента", - сообщили в МВД.
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