Высокопоставленные полицейские в Алматы лишились должностей после служебной проверки

Ряд руководителей департамента полиции Алматы освободили от должностей, передаёт BaigeNews.kz.

"По итогам служебной проверки по фактам хищения оружия, изъятого по уголовным делам 2023 года, в соответствии с рекомендацией дисциплинарной комиссии приказом министра внутренних дел освобождены от занимаемых должностей ряд руководителей департамента полиции города Алматы и его служб. Кроме того, освобождены также ряд ответственных сотрудников городского департамента", - сообщили в МВД.